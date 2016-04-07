برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7 أبريل

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة..

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أزمة طارئة فى العمل قد يكون لها تأثير فيما بعد على أوضاعك بشكل عام فى العمل، عليك أن تكون أكثر صبراً وقدرة على التعامل مع كل المتغيرات المحيطة بك، كن هادئ صبور ولا تدع الأمور تتفاقم من حولك وأنت لا تفعل أى شئ.على الرغم من أن علاقتك بالحبيب قد طالها بعض الملل والفتور فى الفترة الماضية، ولكنك استطعت أن تتعامل مع كل ذلك بحزم شديد وأصبح لديك القدرة على التواصل معه بشكل جيد.بعض الالتزام فى الأكل الصحى قد ينقذك من بعض الأزمات الصحية التى من الممكن التى قد تقودك إلى أمور أنت فى غنى عنها فى الفترة الحالية، عليك كذلك أن تعيد تحصل على قسط وافِ من النوم بما لايقل عن 8 ساعات فقط.يتوقع علماء الفلك أن هناك بعض الأمور التى قد تجعلك أفضل، كما أن هناك الكثير من الأخبار الجيدة التى فى طريقها إليك، والتى يتوقع أن تكون على مستوى العمل وكذلك علاقتك بالحبيب.