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حظك اليوم برج الحمل الخميس 7/4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 7/4/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 7/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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أنت لا تختلق مشاكل اليوم ولكنك ستجد نفسك محاطًا بالكثير منها، هذا قد يجعلك تفقد أعصابك ولكن الأفضل أن تحفاظ على هدوئك وتعالج المشاكل واحدة تلو الأخرى، وقد تضطر اليوم للبقاء فى العمل مدة أطول، فالغ أية التزامات أخرى لتركز على إصلاح الخلل فى عملك.

على الصعيد العاطفي:
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علاقتك تختنق ببطء تحت وطأة قضايا غير معلنة والمشاكل التى لم تعالجها وتحاول تفاديها، لكن الحقيقة أنها بدأت تتضخم بشكل كبير وأوشكت على الانفجار اليوم فحاول أن تعجل بالمواجهة فى أسرع وقت ممكن.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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تحتاج لإعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك وتجعله يتضمن وجبات صحية وتشرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط دمك تحت السيطرة، حاول أن تعالج القضايا الشخصية التى تتسبب فى توترك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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تستعيد توازنك النفسى من خلال الحديث بوضوح مع الآخرين سواء على الصعيد الشخصى أو المهنى فقط احرص على ألا تتطرق فى حديثك المفتوح إلى الخطط المستقبلية.

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مصر 365

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