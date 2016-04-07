حظك اليوم برج الحوت الخميس 7/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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تتخلص من العديد من المشاكل التى واجهتك فى محيط العمل الفترة السابقة وتنطلق نحو مرحلة من النجاح والاستقرار. عليك أن تكثف جهودك حتى تصل إلى الأهداف التى وضعتها لنفسك. قد تعانى من مشكلة مالية عابرةتراودك بعض الأفكار السيئة مع رغبة فى الانغلاق على نفسك والبعد عن اصدقائك وشريك حياتك، حاول ألا تستسلم لتلك المشاعر هناك أشخاص من حولك يحبوك بصدق لا تتردد فى اللجوء إليهم.حاول أن تكسر روتين حياتك اليومى ببعض الأشياء الجديدة حتى تقلل من حدة التوتر والعصبية التى تعانى منها كثيرًا هذه الأيام لأنها قد تنعكس بشكل شديد السلبية على صحتك الجسدية الأيام المقبلة.شهر إبريل ثقيل الظل هذه السنه على مواليد برج الحوت تعانى من بعض المشاكل المالية والتوترات العاطفية. حاول أن تلتزم الصبر والهدوء وتركز على طاقتك الايجابية حتى لا تمر تلك الأيام بسلام.