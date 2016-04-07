أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الخميس 7/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الخميس 7/4/2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 7/4/2016

على الصعيد المهني:
>

تتخلص من العديد من المشاكل التى واجهتك فى محيط العمل الفترة السابقة وتنطلق نحو مرحلة من النجاح والاستقرار. عليك أن تكثف جهودك حتى تصل إلى الأهداف التى وضعتها لنفسك. قد تعانى من مشكلة مالية عابرة

على الصعيد العاطفى:
>

تراودك بعض الأفكار السيئة مع رغبة فى الانغلاق على نفسك والبعد عن اصدقائك وشريك حياتك، حاول ألا تستسلم لتلك المشاعر هناك أشخاص من حولك يحبوك بصدق لا تتردد فى اللجوء إليهم.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>

حاول أن تكسر روتين حياتك اليومى ببعض الأشياء الجديدة حتى تقلل من حدة التوتر والعصبية التى تعانى منها كثيرًا هذه الأيام لأنها قد تنعكس بشكل شديد السلبية على صحتك الجسدية الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>

شهر إبريل ثقيل الظل هذه السنه على مواليد برج الحوت تعانى من بعض المشاكل المالية والتوترات العاطفية. حاول أن تلتزم الصبر والهدوء وتركز على طاقتك الايجابية حتى لا تمر تلك الأيام بسلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى