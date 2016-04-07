حظك اليوم برج السرطان الخميس 7/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>

يجب عليك الاسراع فى اتخاذ قرارات حاسمة فى محيط العمل رتب أولوياتك وابدأ من اليوم، ولكن يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة ودراسات مسبقة حتى لا تندم على أى قرار بعد فوات الأوان.مررت بعلاقة عاطفية سيئة تؤثر عليك بالسلب وتجعلك تشعر بعدم الأمان للدخول فى أى علاقة أخرى، كل علاقة مميزة بذاتها عزيزى الحوت عليك التحلى بالشجاعة حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق.تحتاج إلى الذهاب للأماكن الواسعة وتنفس بعض الهواء الصحى حتى تستعيد نشاطك مره أخرى. تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على صحتك الجسدية حتى لا تعانى من أى مشكلات صحية مفاجئة.يجب عليك الحذر فى المعاملات المالية اليوم حتى لا تتكبد أى خسائر. تقلبات وحيرة على الصعيد العاطفى تحلى بالشجاعة وصارح من تحب بمشاعرك.