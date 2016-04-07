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حظك اليوم برج السرطان الخميس 7/4/2016

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 7/4/2016 حظك اليوم برج السرطان الخميس 7/4/2016

على الصعيد المهني:
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يجب عليك الاسراع فى اتخاذ قرارات حاسمة فى محيط العمل رتب أولوياتك وابدأ من اليوم، ولكن يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة ودراسات مسبقة حتى لا تندم على أى قرار بعد فوات الأوان.

على الصعيد العاطفى:
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مررت بعلاقة عاطفية سيئة تؤثر عليك بالسلب وتجعلك تشعر بعدم الأمان للدخول فى أى علاقة أخرى، كل علاقة مميزة بذاتها عزيزى الحوت عليك التحلى بالشجاعة حتى لا يضيع منك شخص يحبك بصدق.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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تحتاج إلى الذهاب للأماكن الواسعة وتنفس بعض الهواء الصحى حتى تستعيد نشاطك مره أخرى. تحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على صحتك الجسدية حتى لا تعانى من أى مشكلات صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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يجب عليك الحذر فى المعاملات المالية اليوم حتى لا تتكبد أى خسائر. تقلبات وحيرة على الصعيد العاطفى تحلى بالشجاعة وصارح من تحب بمشاعرك.

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مصر 365

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