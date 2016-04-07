حظك اليوم برج الدلو الخميس 7/4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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تعانى من ضائقة مالية هذه الأيام يبدو أنها لن تنفرج قريبًا عليك أن ترتب أولوياتك جيدًا وتضع جدول محدد حتى تستطيع تخطى تلك الفترة فى أسرع وقت. لديك الكثير من الأفكار الرائعة التى تؤجلها من فترات طويلة لا تتردد وابدأ بها من اليوم.فترة تأرجح ما بين الصعود والهبوط فى علاقتك مع الشريك ولا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة عليك أن تستمع لصوت عقلك فسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح.تبدأ صحتك فى التحسن التدريجى بدءً من اليوم وعليك الحرص حتى تحافظ على ذلك. لا تهمل شرب الماء فهو مفتاح الصحة الجيدة وسوف يجعلك تظهر بشكل أكثر شبابًا.لا تهتم بالضغوطات والمشاكل المالية أنتَ على الطريق الصحيح فقط قُم بتحديد أولوياتك بشكل واضح للفترة القادمة حتى تستطيع تخطى أى مشاكل فى أسرع وقت.