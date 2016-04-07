استخراج تصاريح سيارات نقل متعلقات زيارة الملك سلمان بمطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بمطار القاهرة، بأنه تم استخراج تصاريح لدخول وخروج أكثر من ٦٠ سيارة، لحمل المتعلقات الخاصة بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين المقرر لها اليوم الخميس.>وأضاف المصدر، أن وفدا سعوديا يضم ٨ أشخاص تفقد صالات المطار وأرض المهبط لمشاهدة ودراسة خط سير العاهل السعودى، وذلك بمرافقة عدد من قيادات أمنية وقيادات من شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أماكن داخل أرض المهبط لطائرة الملك السعودية والطائرات المرافقة له أثناء الزيارة.

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