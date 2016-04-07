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سلوى خطاب: فشلت في زواجي لهذا السبب

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الأربعاء 06-04-2016 22:59

اعترفت النجمة المصرية سلوى خطاب أنها السبب فى فشل زيجتها، وأكدت فى حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني بحلقة الأمس من برنامج "المتاهة" أن بقاء الزواج يحتاج لمكر الزوجة ، ولقدرتها على تحمل أنانية الرجل المعتادة .. وهي لا تتمتع بالمكر ولا تتحمل الأنانية!

سلوى تحدثت بصراحة عن سبب طلاقها رغم قصة حبها الكبيرة من المخرج أسامة فوزي، مؤكدة أنها ارتبطت تسع سنوات كاملة بقصة حب معه قبل أن تتزوج حبيبها، ولكن هذا الزواج لم يصمد أكثر من ثلاث سنوات وتطلقت بعدها، لأنها لا تتمتع بمكر النساء وترفض أنانية الرجال.

ورداً على سؤال حول أسباب عدم زواجها مجدداً قالت: "ليس لأنني فنانة أجد عريس بسهولة كما يظن البعض، بالعكس صعب الاقي عريس لأنني أولاً علاقاتي الاجتماعية محدودة، وثانياً لأن الشغل واخد كل وقتى، بالاضافة اننى احب اتامل بعد كل عمل فنى أقدمه".

 

 

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