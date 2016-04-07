بالفيديو..أسرار جديدة عن رأفت الهجان يكشفها رحيل سيف اليزل

تسببت مداخلة هاتفية من الإعلامي عماد الدين أديب لنعي اللواء سامح سيف اليزل، في ارتباك كبير حول قصة "رأفت الهجان" بعدما أكد عماد أن قصة عزيز الجبالي الذي أعاد تأهيل رأفت الهجان وتدريبه، هي نفسها قصة حياة سيف اليزل .. ولكن المفاجاة كانت حاضرة من محامي المدرب الحقيقي .. ومن صفحة سيف اليزل شخصياً.

عماد الدين أديب غرد ناعياً الفقيد الكبير مؤكداً أنه صاحب الشخصية الحقيقية لدور عزيز الجبالي داخل ملحمة المخابرات المصرية "رأفت الهجان" ، وبعدها بساعات قليلة سارع محامي رجل المخابرات عبد العزيز الطودي، للمشاركة في بعض البرامج الفضائية للرد على هذه التغريدة، مؤكداً أن موكله هو من قام بإعادة تأهيل رأفت الهجان، وأنه من اختار اسم عزيز الجبالي للشخصية التي قام بتمثيلها الفنان محمد وفيق، وأن الراحل سامح سيف اليزل انضم للجهاز بعد اعتزال رأفت الهجان العمل السري بأربع سنوات كاملة.

المعركة استدعت تدخل أدمن الصفحة الرسمية للواء سامح سيف اليزل الذي نشر توضيحاً حمل فيه مؤلف العمل الراحل صالح مرسي مسؤولية اللبس في القصة الأصلية، مؤكداً أن سيف اليزل لم يدرب رأفت الهجان، ولكنه كان الشخص المكلف بإغلاق الملف وإخبار أسرته بالحقيقة.

البيان الذي صدر بعنوان إعادة للنشر، لتوضيح اللبس بدأ بقوله:"الأدوار بتتغير ، وبتتغير واجباتها أو تشغيلها حسب الوقت وحسب المكان وحسب الإحتياج، إلى كل من يشكك فى دور اللواء سامح سيف اليزل فى ملف رفعت الجمال والشهير بإسم رأفت الهجان ، سيادة اللواء لم يقم بدور محمد وفيق عبد العزيز الطودي أو المتخفي باسم عزيز الجبالي ".

أضاف:الكاتب الروائى الراحل صالح مرسى هو من خلط الأمور بسوء فهم وأثار كل هذا الجدل ... ودمج الشخصيتان فى شخص واحد ولعبه محمد وفيق بالمسلسل الشهير (رأفت الهجان)، فالسيد اللواء سيف اليزل كان مسئولا عن اغلاق ملف رفعت على سليمان الجمال والشهير يإسم رأفت الهجان وابلاغ اهله بأنه كان يعمل لصالح المخابرات المصرية ، وهو من قام بمقابلة زوجة رفعت الجمال بعد وفاته ، وأخذ آخر أمر بإنهاء ملف رأفت الهجان.

استمع للاعلامي عماد الدين أديب متحدثا عن دور الراحل سامح سيف اليزل





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