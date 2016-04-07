ما حقيقة حمل جانيت جاكسون؟

أطلقت النجمة العالمية جانيت جاكسون Janet Jackson تصريحاً غامضاً أثار التساؤلات حول إحتمال حملها.

وأعلنت جاكسون البالغة من العمر 49 عاماً، أنها ستعلق جولتها العالمية موقتاً، بسبب تغيرات مفاجئة تتطلب منها ومن زوجها رجل الاعمال القطري وسام المانع التخطيط للأسرة، في إشارة منها أنها قد تكون حاملاً.

وقالت جاكسون شقيقة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson، خلال مقطع فيديو مصور نشرته عبر حسابها عبر "تويتر": "زوجي وأنا نخطط لأسرتنا لذلك أنا مضطرة لتأجيل الجولة.. المعذرة أرجو أن تتفهموا مدى أهمية ذلك بالنسبة لي الآن، عليّ أن أستريح كما نصحني الطبيب".

وتوجهت بالشكر إلى الراقصين في فرقتها، وباقي أفراد الطاقم وعشاقها على حبهم ودعمهم وولائهم.

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