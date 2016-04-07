ماجدة الرومي تنعي الشاعر التونسي الراحل الصغير اولاد احمد وتعزي عائلته

تم اليوم دفن الشاعر التونسي الكبير الصغير اولاد احمد الذي توفي يوم امس في سن 61 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

قشّري ضحكتي... تجدي دمعتي :إنها كلمات الشاعر التونسي الراحل الصغيّر أولاد احمد، أحد رموز تونس الثقافية, وهو معروف بشعره الملتزم بقضايا الناس والمجتمع ويقال بان شعره يشبه روحه القلقة وشخصيته المناورة ومزاجه العصبي الساخر .

وقد غنى الكثيرون قصائد للشاعر الراحل ومن بينهن صوفية صادق ومغنون كثيرون غيرها.

وقد نعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الشاعر التونسي الراحل الصغير اولاد احمد اليوم وعزت عائلته قائلة:

شعرك ليس فقط مجرد تناسق احرف وكلمات ... شعرك جميل كأرضك كشعبك كعمق إنتمائك لبلد أحببته كما لم يحبه أحد وبصيغة الجمع ، إنتميت لقرطاج التي احبها وهاهي اليوم تبكيك صديقي، وأخترت أَن تموت فيها لتنبت أكثر وتزهر وردا وزعتر ..... وداعا محمد الصغير أولاد أحمد ....

تعزياتي لناظم وللصغيرة كلمات ....

تعزياتي لزوجتك وعائلتك ولآهل سيدي بوزيد الطيبيين وكل تونس ، وكل عاشق لآجمل الكلمات والمعاني ....

أبكيك كما تبكيك قرطاج اليوم .

إنطفأت شمعة جميلة ....

لأننا كلنا من تراب وإلى تراب نعود.

ماجدة الرومي.

عن عائلة حليم الرومي.

بيروت ٦ ابريل 2016

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