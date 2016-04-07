وفاة النجم الأمريكي ميرل هاغارد يوم عيد ميلاده الـ 79

توفي المغني والعازف الأمريكي ميرل هاغارد Merle Haggard عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً بسبب إصابته بإلتهاب رئوي حاد.

وكشفت العديد من المواقع والصحف العالمية ان هاغارد الذي فارق الحياة يوم عيد ميلاده، ألغى منذ فترة قصيرة عدداً من الحفلات والجولات الغنائية التي كان من المقرر أن يحييها خلال شهر نيسان-أبريل الجاري، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

يشار الى أن هاغارد معروف بجملته الشهيرة التي قالها عام 1990 أمام آلاف الجماهير، وهي أنه عندما يعتزل ويتوقف عن المشاركة في الجولات الغنائية، فإنّ ثاني أهم حدث بعد ذلك في حياته هو "جنازته" وهو ما حدث بالفعل.

وفاة الأرجنتيني غاتو باربييري