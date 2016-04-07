اليوم.. جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيف السابع لخريجة كلية الزراعة

تنظم كلية الزراعة جامعة الإسكندرية اليوم يوم الخميس، تحت رعاية الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، ( ملتقى التوظيف السابع ) لخريجى كليـة الزراعــة .

وقال الدكتور عبد الله مسعد زين عميد كلية الزراعة، فى تصريحات له،أن الملتقى يأتى إنطلاقاً من إيمان الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع والذى يأتى على قمة أولوياته تخريج جيل من المهندسين الزراعيين على قدر كافى من المعارف والتقنيات التى تستجيب لاحتياجات سوق العمل بما يكفل توظيفاً كريماً لخريجى الكلية وفائدة عظيمة لقطاع التنمية الزراعية بالوطن ومن ثم رفاهية المجتمع .

وأشار الدكتور صبحى سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر الملتقى إلى أن هذا الملتقى يأتى فى إطار التوجه العام للجامعة نحو المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بربط المجتمع بالجامعة .

ويحاضر فى الملتقى بعض من المدربين الدوليين فى مجال التنمية البشرية ويختتم الملتقى بلقاء مفتوح للطلاب والخريجين مع ممثلى الشركات المشتركة فى الملتقى .

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