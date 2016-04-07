أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيف السابع لخريجة كلية الزراعة

Google+ Print
اليوم.. جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيف السابع لخريجة كلية الزراعة اليوم.. جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيف السابع لخريجة كلية الزراعة
تنظم كلية الزراعة جامعة الإسكندرية اليوم يوم الخميس، تحت رعاية الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، ( ملتقى التوظيف السابع ) لخريجى كليـة الزراعــة .

وقال الدكتور عبد الله مسعد زين عميد كلية الزراعة، فى تصريحات له،أن الملتقى يأتى إنطلاقاً من إيمان الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع والذى يأتى على قمة أولوياته تخريج جيل من المهندسين الزراعيين على قدر كافى من المعارف والتقنيات التى تستجيب لاحتياجات سوق العمل بما يكفل توظيفاً كريماً لخريجى الكلية وفائدة عظيمة لقطاع التنمية الزراعية بالوطن ومن ثم رفاهية المجتمع .

وأشار الدكتور صبحى سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر الملتقى إلى أن هذا الملتقى يأتى فى إطار التوجه العام للجامعة نحو المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بربط المجتمع بالجامعة .

ويحاضر فى الملتقى بعض من المدربين الدوليين فى مجال التنمية البشرية ويختتم الملتقى بلقاء مفتوح للطلاب والخريجين مع ممثلى الشركات المشتركة فى الملتقى .


>السبت.. إنطلاق فعاليات الإسبوع النووى بجامعة الإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365