إبراهيم سعيد لـ"خالد صلاح": "أنا محترم جداً واللى قريب منى يعرف كده"

قال إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، تعليقاً على المشكلات التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة، أن كل مرحلة سنية لها ظروفها، ووصل الآن لمرحلة أصبح فيها مسئولاً عن أسرة وأولاد، ويحاول تأمين مستقبلهم، قائلاً "أنا محترم جداً واللى قريب من إبراهيم سعيد يعرف إنه محترم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابق، أن سبب مشاكله يرجع إلى شخصيته ووضعه ومبادئه التى لا يتنازل عنها، وأى أحد يعيش المواقف التى مر بها كان "سيطاطى" رأسه فى الأرض، قائلاً: "ما عاش ولا كان اللى يخلى راسى تنزل الأرض".

وأوضح إبراهيم سعيد، أنه لا يندم بسبب ما حدث معه، ويفعل كل شئ من أجل أبنه، لافتاً إلى أنه لا يحب الخيانة والكذب والغدر، قائلاً: "أنا ابن بلد واتربيت على الأصول".

- خالد صلاح يستضيف إبراهيم سعيد فى حلقة خاصة بـ"على هوى مصر" اليوم

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