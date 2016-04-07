أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبراهيم سعيد لـ"خالد صلاح": "أنا محترم جداً واللى قريب منى يعرف كده"

Google+ Print
إبراهيم سعيد لـ"خالد صلاح": "أنا محترم جداً واللى قريب منى يعرف كده" إبراهيم سعيد لـ"خالد صلاح": "أنا محترم جداً واللى قريب منى يعرف كده"
قال إبراهيم سعيد لاعب منتخب السابق، تعليقاً على المشكلات التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة، أن كل مرحلة سنية لها ظروفها، ووصل الآن لمرحلة أصبح فيها مسئولاً عن أسرة وأولاد، ويحاول تأمين مستقبلهم، قائلاً "أنا محترم جداً واللى قريب من إبراهيم سعيد يعرف إنه محترم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابق، أن سبب مشاكله يرجع إلى شخصيته ووضعه ومبادئه التى لا يتنازل عنها، وأى أحد يعيش المواقف التى مر بها كان "سيطاطى" رأسه فى الأرض، قائلاً: "ما عاش ولا كان اللى يخلى راسى تنزل الأرض".

وأوضح إبراهيم سعيد، أنه لا يندم بسبب ما حدث معه، ويفعل كل شئ من أجل أبنه، لافتاً إلى أنه لا يحب الخيانة والكذب والغدر، قائلاً: "أنا ابن بلد واتربيت على الأصول".


>- خالد صلاح يستضيف إبراهيم سعيد فى حلقة خاصة بـ"على هوى مصر" اليوم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر