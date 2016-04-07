ولا الحاجة للأدوية.. 6 أطعمة تعالج الالتهابات والاضطرابات الهرمونية

وتشمل قائمة أبرز الأطعمة التى تساهم فى تنظيم هرمونات الجسم والحد من الالتهابات، حسبما نشر موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، ما يلى:
1. التفاح: غنى بمادة "كيرسيتين quercetin" وهى من مضادات الأكسدة القوية التى تحد من الالتهابات، وكشفت الأبحاث أنها تحد من خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم.
2. السبانخ: غنية بمركبات طبيعية رائعة تساهم فى تعزيز التمثيل الغذائى وخفض مستويات هرمون الأنسولين الزائدة عن الحد، ويقلل من الاضطرابات الهرمونية.
3. الشاى الأخضر: يحتوى على مركب "theanine" الذى يقلل إفراز هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر، وكما يحتوى عل مضادات أكسدة عديدة تحد من الالتهابات.
4. الأفوكادو: يساهم فى الحد من امتصاص هرمون الاستروجين ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون.
>5. اللوز: له دور رائع فى ضبط الهرمونات، كما يضبط سكر الدم ويقلل خطر الإصابة بسكر الدم، ولكن يجب عدم الإفراط فى تناوله.
6. البروكلى: غنى بالمركب الطبيعى "glucosinolates" وهو يحد من خطر السرطان الناجم عن هرمون الاستروجين، كما له فوائد أخرى فى مكافحة السرطان وتقوية العظام والعضلات.
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