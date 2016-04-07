ولا الحاجة للأدوية.. 6 أطعمة تعالج الالتهابات والاضطرابات الهرمونية

الاضطرابات الهرمونية والالتهابات مشاكل مرضية شائعة لها عواقب وخيمة على صحة الجسم، حيث تقف غالبا وراء الكثير من الأعراض التى نشعر بها مثل: آلام المفاصل والإرهاق وارتفاع ضغط الدم والصداع والانتفاخ، كما أنها ترفع خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والسكرى.

وتشمل قائمة أبرز الأطعمة التى تساهم فى تنظيم هرمونات الجسم والحد من الالتهابات، حسبما نشر موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، ما يلى:

1. التفاح: غنى بمادة "كيرسيتين quercetin" وهى من مضادات الأكسدة القوية التى تحد من الالتهابات، وكشفت الأبحاث أنها تحد من خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم.

2. السبانخ: غنية بمركبات طبيعية رائعة تساهم فى تعزيز التمثيل الغذائى وخفض مستويات هرمون الأنسولين الزائدة عن الحد، ويقلل من الاضطرابات الهرمونية.

3. الشاى الأخضر: يحتوى على مركب "theanine" الذى يقلل إفراز هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر، وكما يحتوى عل مضادات أكسدة عديدة تحد من الالتهابات.

4. الأفوكادو: يساهم فى الحد من امتصاص هرمون الاستروجين ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون.

>5. اللوز: له دور رائع فى ضبط الهرمونات، كما يضبط سكر الدم ويقلل خطر الإصابة بسكر الدم، ولكن يجب عدم الإفراط فى تناوله.

6. البروكلى: غنى بالمركب الطبيعى "glucosinolates" وهو يحد من خطر السرطان الناجم عن هرمون الاستروجين، كما له فوائد أخرى فى مكافحة السرطان وتقوية العظام والعضلات.

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