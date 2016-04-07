اليوم.. ثانى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى

تنظر محكمة جنح المعادى، اليوم الخميس، ثانى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بسيارتها فى المعادى.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من مستشفى المعادى، يفيد بوصول 3 جثث لطلبة مدارس، وآخر فى حالة خطرة، ودخل العناية المركزة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بصحبة عدد من أفراد الأمن لمتابعة الإجراءات القانونية والمعاينة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن الأهالى من القبض على المتهمة بارتكاب الواقعة، وتسليمها إلى ضباط القسم، حيث أكدت التحريات الأولية بأن المتهمة ارتكبت الواقعة دون تعمد منها، وأنها غير قاصدة دهس الطلبة الأربعة، ولكن السبب راجع إلى السرعة الجنونية التى كانت تقود بها، كما تبين أن المتهمة فى العقد الثانى من العمر، وأن المجنى عليهم تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة. وكشف تقرير الطبى للمستشفى، عن مقتل 3 طلبة من المجنى عليهم، ونجاة آخر ما زال متواجدًا داخل العناية المركزة.

ومن جانب آخر استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان للواقعة، الذين أكدوا أن المتهمة كانت تسير بسرعة، وعلى إثر ذلك دهست بسيارتها الطلبة. وبمواجهة النيابة العامة للمتهمة بما هو منسوب إليها من تهم قتل أرواح بريئة، والسريان بشكل جنونى، اعترفت بارتكابها للواقعة، مؤكدة أنها غير متعمدة ذلك، وبناءً على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق .

- 24 مارس اولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بدهس 4 طلاب بالمعادى

>