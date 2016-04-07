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مدرس إمبابة المتهم بالتحرش بطالبة ثانوى ينفى الاتهامات

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مدرس إمبابة المتهم بالتحرش بطالبة ثانوى ينفى الاتهامات مدرس إمبابة المتهم بالتحرش بطالبة ثانوى ينفى الاتهامات
أنكر المدرس المتهم بالتحرش بطالبة داخل مدرسة ثانوى بمنطقة إمبابة ما نسب إليه من اتهامات، عقب القبض عليه اليوم الأربعاء.

وأكد مصدر أمنى أن المتهم تم حجزه بقسم شرطة إمبابة تمهيدا لعرضه على النيابة غدا الخميس للتحقيق معه واتخاذ قرار بشأنه، حيث أكد المتهم عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليه نافيا تحرشه بالطالبة.

كان ولى أمر طالبة بمدرسة ثانوى بنات بمنطقة إمبابة قد تقدم ببلاغ للمقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة اتهم فيه مدرس بالتحرش بإبنته داخل المدرسة أثناء حضورها مجموعة مدرسية، حيث حضرت متأخرة بعد انصراف باقى زميلاتها وهو ما دفع المتهم لاستغلال الفرصة والتحرش بها على حسب قول الأب.

- القبض على مدرس ثانوى بتهمة التحرش بطالبة فى الجيزة
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