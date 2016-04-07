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مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية تنظم احتفالية للطلاب الأيتام بمختلف المراحل

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مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية تنظم احتفالية للطلاب الأيتام بمختلف المراحل مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية تنظم احتفالية للطلاب الأيتام بمختلف المراحل
تنظم مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، احتفالية كبرى بإحدى مدن الألعاب الترفيهية وبمشاركة مديرية القوى العاملة وبعض رجال الأعمال من أهل الخير وذلك للطلاب الأيتام بجميع المراحل التعليمية المختلفة ومدارس التربية الخاصة

يشارك فى الاحتفالية 200 طالب وطالبة يوم الاثنين الموافق 11 من شهر أبريل الجاري 2016 وسيتم إقامة حفل يتم خلاله تقديم فقرات الغناء والشعر ومسرح العرائس وإقامة مسابقات وتقديم وجبة غذاء ويتم استخدام جميع ألعاب مدينة الملاهي بالمجان للطلاب وسيتم تقديم جوائز نقدية وعينية للطلاب تحت رعاية وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.


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