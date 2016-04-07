اليوم.. مؤتمر "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة" للجامعة المصرية اليابانية

تشارك الجامعة المصريه اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ومنظمة الأمم المتحده للتنمية الصناعية بمؤتمر حول "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة فى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط" الذى يعقد اليوم الخميس بفندق جراند نايل تاور القاهرة.

وقال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، فى بيان اليوم، بأن المؤتمر يتم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ويهدف إلى الترويج لتكنولوجيات كفاءة استخدام الموارد ولإنتاج الأنظف فى الصناعة من خلال تطبيق أدوات وأساليب أفضل الممارسات الصناعية خصوصأ فى قطاع الصناعات الغذائية والكيمائية وذلك بالتركيز على محافظتى القاهرة والإسكندرية .

وأضاف إن المؤتمرهو استكمال لتنفيذ أنشطة المشروع الخاصة بتطبيق مفهوم الإنتاج الأنظف وأسس نظام إدارة البيئة والتعرف على نظام المحاسبة البيئية .

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