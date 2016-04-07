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#ليلة_الأبطال بالفيديو – ' لا أمان مع الألمان ' .. فولفسبورج يسقط ريال مدريد بثنائية تاريخية

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#ليلة_الأبطال بالفيديو – ' لا أمان مع الألمان ' .. فولفسبورج يسقط ريال مدريد بثنائية تاريخية #ليلة_الأبطال بالفيديو – ' لا أمان مع الألمان ' .. فولفسبورج يسقط ريال مدريد بثنائية تاريخية

حقق فريق فولفسبورج الألماني مفاجأة كبرى بالتغلب على منافسه ريال مدريد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

واستضاف فولفسبورج منافسه ريال مدريد في ملعب فولكسفاجن أرينا في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من كون ريال مدريد كان المرشح الأبرز منذ معرفة نتائج القرعة بتحقيق نتيجة كبيرة إلا أنه لا يوجد أمان مع الفرق الألمانية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان سويا في دوري الأبطال، لكن نجح الفريق الألماني في تحقيق المفاجأة.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها فولفسبورج للدور ربع النهائي من أعرق المسابقات الأوروبية طوال تاريخه.

افتتح ريكاردو رودريجيز أهداف المباراة من ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 18.

وأضاف ماكسيميليانو أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد استغلاله عرضية متقنة من برونو هينريكي ليسدد مباشرة في شباك كيلور نافاس.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر ثلاث هزائم تلقاها ريال مدريد أوروبيا بفارق أكبر من هدف جاءت كلها في مباريات في ألمانيا.

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فيديو اليوم السابع

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