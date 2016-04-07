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#ليلة_الأبطال – جو هارت: مازال أمامنا جولة ثانية.. وهذا سبب التصدي لركلة الجزاء

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#ليلة_الأبطال – جو هارت: مازال أمامنا جولة ثانية.. وهذا سبب التصدي لركلة الجزاء #ليلة_الأبطال – جو هارت: مازال أمامنا جولة ثانية.. وهذا سبب التصدي لركلة الجزاء

"لم يحسم أي شيء بعد" هكذا تحدث جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي عقب التعادل مع باريس سان جيرمان إيجابيا بهدفين لكل فريق.

ونجح مانشستر سيتي في الخروج بنتيجة تعادل ثمينة من ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث جو هارت لشبكة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة قائلا:"مازال أمامنا جولة ثانية، لم يحسم شيء بعد".

وبسؤاله عن سبب تصديه لركلة جزاء سددها زلاتان إبراهيموفيش أجاب"التدرب بشكل جيد عليها".

وأتم"أشكر المدربين الذين ساعدونني طوال فترة تدريبي خلال الفترة الماضية فهم السبب في نجاحي اليوم".

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فيديو اليوم السابع