ليلة_الأبطال - خيسي: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء.. وسنقاتل في الإياب

(إفي): رفض خيسي رودريجز، لاعب ريال مدريد الإسباني الاستسلام بعد الخسارة التي مني بها فريقه أمام فولفسبورج الألماني (2-0) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، حيث أكد أن الفريق "سيقاتل" في لقاء الإياب الذي يقام الأسبوع المقبل بملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

وقال خيسي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "هم أقوياء هنا، والخسارة واردة. لقد حاولنا. لا تزال هناك مباراة إياب في البرنابيو، بمساعدة الجمهور سنحاول العودة. نحن فريق كبير وسنعود في النتيجة".

وبسؤاله عما إذا كان الفريق قد تأثر بركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول لفولفسبورج، أوضح "كذلك بيل استحق ركلة جزاء والحكم لم يحتسبها. انها أمور تحدث في اللعب. يجب علينا التمسك بكوننا فريق وأنا متأكد أن جماهيرنا ستفعل ذلك".

وبشأن حالة الدفاع، أوضح "في النهاية نفوز جميعا ونخسر جميعا. لم أر الفريق مترهلا. قدمنا مباراة كبيرة في كامب نو. هذا كان لقاء آخر. هم منافس كبير. لابد من التفكير في الأخطاء ومحاولة تحسين الجوانب السلبية. يمكننا أن نقدم أكثر بكثير. لابد من تحليل المباراة بصورة جيدة والأخطاء. نحن أشخاص محترفون والأخطاء واردة، إنها جزء من اللعبة".

وأضاف "في البرنابيو سنقاتل من أجل المباراة من أجل الجماهير ومن أجلنا".