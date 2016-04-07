ليلة_الأبطال – دراكسلر: لم نصل لنصف النهائي حتى الآن

(إفي): أكد جوليان دراكسلر، لاعب وسط فولفسبورج الألماني اليوم أن فريقه لا ينبغي أن يسقط في فخ الانتشاء بالفوز الذي حققه على ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وقال دراكسلر، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا يمكننا أن نسقط في خطأ الاعتقاد بأننا وضعنا قدما في نصف النهائي. فزنا بمباراة، لا أكثر".

ورفض وصف فوز فريقه على الريال بالمعجزة، مشيرا إلى أنه جاء نتاج عمل جيد قام به أصحاب الأرض.

وقال: "تتحدثون عن معجزة فولسفبورج، ربما من الخارج يبدو كذلك، ولكننا نراه بصورة مختلفة. قمنا بعمل جيد، وكلل عملنا بالنجاح".

وأضاف "بعد مرور دقيقتين أدركنا أن من الممكن تحقيق شيء أمام الريال، وتعاملنا مع المباراة بهدوء لاستغلال فرصنا وتقديم عمل دفاعي جيد".