جامعة الفيوم تعقد ندوة حول "الاختراق الإعلامى للمجتمع العربى فى عصر المعلومات"

نظمت اليوم الأربعاء اللجنة الثقافية واتحاد الطلاب بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم ندوة ثقافية حول الاختراق الإعلامى للمجتمع العربى فى عصر المعلومات تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صابر السيد مشالى عميد الكلية والتى حاضرت فيها الدكتوره سوزان القلينى أستاذ الإعلام وعميد كلية الآداب جامعة عين شمس.

و أشار الدكتور صابر مشالى عميد الكلية إلى أن هذه الندوة من تنظيم مركز التدريب اللغوى بالكلية وذلك استجابة لرغبات الطلاب، وأكد أن هذا المركز من أهدافه تجديد المعارف اللغوية للمعلمين والإعلاميين والصحفيين ومحررى مجالس الشعب والشورى عن طريق إقامة دورات خاصة بذلك، ورفع المستوى اللغوى والأدبى عن طريق دورات تدريبية تعنى بترسيخ مهارات التحرير اللغوى والأدبى ومهارات الإلقاء والخطابة وتصحيح مخارج الحروف والنطق اللغوى السليم وتعلم قواعد النحو وفروعه.

وأشار إلى أن المركز يقدم المشورة اللغوية وتصحيح الأبحاث والمحررات والكتب والنشرات عن طريق دورات تدريبية للمجتمع، ويعمل على التدريب على الإلقاء والخطابة ومخارج الحروف وتنمية المهارات اللغوية المختلفة عن طريق دورات تدريبية خاصة.

وتحدثت الدكتورة سوزان القلينى عن دور الإعلام فى المجتمع وأشارت أننا كأمة عربية مخترقة إعلاميا وثقافيا، ونعيش يوميا فى مستوى رهيب من الاختراق الإعلامى نتيجة للاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا كما أننا لسنا مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا، وأكبر دليل على ذلك الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر التى أدخلت علينا أنماط كثيرة من أشكال الاختراق فى العادات والتقاليد .

وأشارت إلى أنه ينبغى علينا تثقيف أنفسنا فى كيفية اختيار المادة المعروضة علينا؛ لأننا نتأثر بالإعلام دون أن نشعر به، فعلينا أن ننتبه إلى كيفية التعامل مع الرسالة الإعلامية.



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