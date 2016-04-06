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سيبك منها وحافظ على دماغك.. أطعمة تدمر الذاكرة والتركيز ابعد عنها

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سيبك منها وحافظ على دماغك.. أطعمة تدمر الذاكرة والتركيز ابعد عنها سيبك منها وحافظ على دماغك.. أطعمة تدمر الذاكرة والتركيز ابعد عنها
نظرا لتغير نمط الحياة وعدم اتباع نظام غذائى سليم أصبح فقدان التركيز شائعا بين الكثيرين، وفى السياق كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن أطعمة تعيق الذاكرة والوظائف الإدراكية، منها الغنية بالدهون المشبعة. وأوضح التقرير أن قائمة الأطعمة الضارة بالذاكرة تشمل:

الجبن المطبوخ


>الجبن مصدر كبير للبروتين والكالسيوم، لكن الجبن المطبوخ "كالأمريكى والموزاريلا" يحتوى على نسبة عالية من المشبعة، التى تزيد خطر الإصابة بفقدان التركيز وضعف الذاكرة.

اللحوم المصنعة التى تحتوى على مادة النتروزامين


>هذا النوع من اللحوم يساعد الكبد فى إنتاج المزيد من الدهون التى تضر الدماغ، كما تحتوى على الدهون المهدرجة التى تعيق الذاكرة.

المحليات الصناعية


>يستخدمها متبعو الأنظمة الغذائية ولها العديد من الآثار الضارة، وتؤدى لعدد من الأمراض كالصداع والاكتئاب والدوخة وفقدان التركيز.

الأطعمة البيضاء


>الأطعمة البيضاء كالخبز الأبيض والمكرونة والسكر تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وتعد سببا رئيسيا لارتفاع مستوى السكر بالدم الذى يعد واحدا من أسباب الإصابة بمرض الزهايمر، لذا يجب الحفاظ على مستويات السكر فى الدم بتجنب هذه الأطعمة.

البيرة


>أثبتت العديد من الدراسات أن الرجال الذين يشربون البيرة معرضون لخطر الإصابة بالزهايمر بنسبة كبيرة، لأن الإفراط فى شرب الكحول يحدث تلفا فى الخلايا العصبية، والتى تؤثر بدورها على الوظائف الإدراكية فى الدماغ.

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