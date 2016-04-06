السلطات القبرصية توافق على طلب مصر بتسليمها خاطف الطائرة

أعلنت السلطات القبرصية، أنها وافقت على طلب القاهرة تسليمها المصرى سيف الدين مصطفى محمد الذى أرغم طائرة تابعة لمصر للطيران على التوجه إلى قبرص فى 29 مارس.

وقال مسؤول حكومى، إنه سيتم البدء بالإجراءات القانونية لتسليم سيف الدين مصطفى محمد (58 عاما) للسلطات المصرية.

وأوضح المسؤول القبرصى لوكالة فرانس برس، أنه تم إعطاء تعليمات للبدء بهذه الإجراءات.

وأرغم الخاطف قائد طائرة مصر للطيران بعيد إقلاعها من الاسكندرية الى القاهرة فى ساعة مبكرة من التاسع والعشرين من مارس الماضى، على التوجه إلى قبرص الواقعة على بعد 500 كلم من السواحل المصرية تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقا أنه مزيف.

وطلب النائب العام المصرى من السلطات القبرصية تسليم مصطفى محمد غداة الحادث.

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