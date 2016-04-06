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مصادر: العاهل السعودى يزور جامعة القاهرة الأحد ويلقى كلمة "تحت القبة"

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مصادر: العاهل السعودى يزور جامعة القاهرة الأحد ويلقى كلمة "تحت القبة" مصادر: العاهل السعودى يزور جامعة القاهرة الأحد ويلقى كلمة "تحت القبة"
استقبل الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، منسق المراسم للمملكة العربية ، ومسئول الأمن للمملكة العربية السعودية ومسئول العلاقات العامة بسفارة المملكة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر أن الجامعة تجرى، الاستعدادات الخاصة باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأحد المقبل ليلقى كلمة تحت قبة القاهرة.

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