بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم مضيفة الطائرة المصرية المحررة ياسمين طارق

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، مضيفة مصر للطيران " ياسمين طارق سبل" وزوجها الرائد شادى عبد الفتاح، ضابط بشرطة مرافق شرم الشيخ، والتى تفاوضت مع مختطف الطائرة المصرية، المتجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة، وتم تغيير وجهتها إلى مطار "لارنكا" بقبرص، فى آواخر شهر مارس الماضى.

وشكر المحافظ المضيفة على شجاعتها، وحسن تصرفها، خلال أحداث اختطاف الطائرة المصرية، وقدم لها شهادة تقدير، و"شال بدوى" هدية من أهالى جنوب سيناء.

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