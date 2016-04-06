نجوم أفلتوا بأعجوبة من الموت في حوادث سيارات بينهم شيريهان وآخرهم أحمد جمال

نجا المطرب الشاب أحمد جمال مؤخراً من الموت بأعجوبة في حادث سيارة بعد 24 ساعة فقط من نجاته في حادث مماثل، لينضم لقائمة طويلة من نجوم الفن الذين أفلتوا بأعجوبة من الموت المحقق في حوادث سيارات .. منهن النجمة الأسطورة شيريهان، وسماح أنور ودرة زورق التونسية وقطة الشاشة المصرية ليلى علوي، والتونسية لطيفة واللبنانية نانسي عجرم وزميلتها مايا دياب.

شيريهان تنجو من مصير شقيقها عمر خورشيد

أشهر حوادث السيارات وأكثرها غموضاً في عالم نجمات الفن كانت من نصيب الممثلة الاستعراضية الأسطورية شيريهان عام 1989، التي تعرضت لحادث تصادم أثناء سفرها من القاهرة إلى الأسكندرية نتج عنه كسور في ثلاث فقرات بالعمود الفقري وتشوهات في أغلب جسدها، لدرجة أن البعض أكد وقتها أن الحادث ليس اصطدام سيارة بل إلقاء من النافذة لأسباب تتعلق بزواجها سراً من أحد رجال الأعمال . ولا زالت حقيقة الحادث غامضة، ولكن على الأقل لم تتعرض شيريهان لمصير شقيقها الشهر عمر خورشيد الذي تعرض للموت إثر حادث سيارة لا زالت ملابساته غامضة هو الآخر!

شجرة أنقذت ليلى علوى ومزقت كتف بوسي

النجمة ليلى علوي لم تتعرض وحدها لحادث سيارة مدمر، بل نجت برفقة زميلتها النجمة الكبيرة بوسي، بعدما تعرضت سيارتهما الشرفية بمهرجان تطوان بالمغرب عام 2005 لحادث بسبب الأمطار ولزوجة الطريق، فانحرفت بهما لمنحدر جبلي يمتد 40 متراً واستقرت في جذع شجرة عملاقة، وخرجت ليلى سليمة إلا من خدوش بالجسد، بينما عانت بوسي من شرخ بكف اليد وتمزق في الكتف الأيمن وجرح غائر بالوجه، وأشرف على علاجها طبيب الملك محمد الخامس الخاص.

تمثيل رانيا فريد شوقي يتحول لكارثة

اندماج الفنانة رانيا فريد شوقي أثناء تصوير دورها في مسلسل "ماما في القسم" عام 2010 كاد أن يكلفها حياتها بعدما تحول التمثيل لحقيقة أثناء تصوير مشهد قيادة السيارة، وكان من المفترض أنها تقود بسرعة كبيرة وتتفادى شخصاً أمامها ولكنها لم تستطع السيطرة على مكابح السيارة، وفقدت توازنها وارتطمت في السيارة بشدة وكسر زجاج السيارة بالكامل، ونجت بعد معاناة مع رضوض وكدمات في أغلب أنحاء جسدها.

سماح أنور نجت من الموت

في ذروة انتشارها ونجاحها الفني، كانت النجمة سماح أنور مشهورة بقيادتها للمركبات النارية بسرعة متهورة، ولكن عام 2013 تعرضت لحادث، بعدما اختلت عجلة القيادة لتصطدم بسيارة نقل كبيرة، وأدى الحادث لتدمير مشط القدم وتشويه الوجه.

لطيفة غنت لجمهورها بعد حادث سير

النجمة التونسية لطيفة تهتم بالتواجد في أهم مهرجانات بلدها، قرطاج، ولكنها تعرضت مع مصفف شعرها لحادث سير كاد أن ينهي مشاركتها في الحفل، ولكنها أصرت على مداراة الجروح والكدمات وتقديم حفلها الساهر.

نانسي عجرم أنقذت الغزلان ونسيت نفسها

الفنانة الرقيقة نانسي عجرم كانت تظن أن القيادة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية آمنة من الحوادث، ولكن قلبها الرقيق لم يتحمل الاصطدام بقطيع من الغزلان فاجأها بقطع الطريق أثناء رحلتها من كليفلند أوهايو إلى أتلانتيك سيتي عام 2014، فانحرفت بسيارتها واصطدمت بسيارة مرافقة لها، وخرجت سالمة بدون إصابات تقريبا.

درة وعين الحسود

النجمة التونسية درة زروق كشفت عبر حسابها الموثق على موقع إنستقرام عن تعرضها لحادث سير مروع أدى لتهشم سيارتها الفاخرة BMW بعدما غالب سائقها النعاس لطول فترة التصوير، وخرجت سالمة بسبب وسائل الأمان المتعددة داخل سيارتها.

واجب عزاء كاد أن يقتل مايا دياب

واجب العزاء كاد أن يحول النجمة اللبنانية مايا دياب لواحدة من ضحايا حوادث السيارات، بعدما تعرضت لحادث على طريق الدامور أثناء توجهها لتقديم العزاء للمخرج طوني قهوجي في والدته، بعدما انحرفت السيارة واصطدمت بحائط النفق، وتم نقل مايا لمستشفى الجامعة الأمريكية، ليتبين إصابتها برضوض وكدمات.

النجم أحمد السقا من اشهر ابطال أفلام المغامرة، ولكن مشاهد الأكشن مع السيارات كادت تتحول لحقيقة شهر فبراير الماضي، بعدما تعرضت سيارته لحادث سير مروع أثناء توجهه لأول يوم تصوير فيلمه الجديد"من 30 سنة" وقد تهشمت السيارة بالكامل، ولكن السقا أصر على بدء التصوير.

أحمد زاهر وانفجار عجلات السيارة

النجم أحمد زاهر نجا هو وسائقه من انفجار مفاجىء في إطار سيارته رباعية الدفع، ونشر فى شهر يناير الماضي صورة لسيارته عبر حسابه بموقع إنستقرام معلقاً عليها بقوله: الحمد لله والشكر لله قدر الله وما شاء فعل أهم حاجة إني وشريف بخير.

نجوم أفلتوا من حوادث السيارات بدون إصابات .. ولكن قائمة الضحايا لا تقل شهرة .. ويكفي أن أيقونة الغناء أسمهان ذهبت ضحية حادث سيارة غامض لم تعرف أسبابه حتى الآن!!