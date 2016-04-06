بالصور: إصابة داليا البحيري أثناء تصوير مسلسلها ونقلها إلى المستشفى

تعرضت الفنانة داليا البحيري لإصابة في قدمها أثناء تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسلها "يوميات زوجة مفروسة"ما اضطر فريق العمل إلى نقلها إلى المستشفى. وبعد الكشف عليها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها تبين إصابتها بشرخ وبناءً عليه قرر الطبيب المعالج وضع"جبيرة"لها ونصحها بالراحة التامة لمدة عشرة أيام وهو ما قد يتسبب في تعطيل تصوير مشاهدها وهو ما يعد مأزقاً كبيراً خاصة وأن داليا بدأت تصوير مسلسلها في وقت متأخر علماً بأنه مقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

المسلسل يشارك في بطولته مروة عبد المنعم وسمير غانم ورجاء الجداوي والقصة من تأليف أماني ضرغام وإخراج أحمد أنور.