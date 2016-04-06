أخبار عاجلة

تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: إصابة داليا البحيري أثناء تصوير مسلسلها ونقلها إلى المستشفى

Google+ Print

الأربعاء 06-04-2016 18:45

تعرضت الفنانة داليا البحيري لإصابة في قدمها أثناء تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسلها "يوميات زوجة مفروسة"ما اضطر فريق العمل إلى نقلها إلى المستشفى. وبعد الكشف عليها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها تبين إصابتها بشرخ وبناءً عليه قرر الطبيب المعالج وضع"جبيرة"لها ونصحها بالراحة التامة لمدة عشرة أيام وهو ما قد يتسبب في تعطيل تصوير مشاهدها وهو ما يعد مأزقاً كبيراً خاصة وأن داليا بدأت تصوير مسلسلها في وقت متأخر علماً بأنه مقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
المسلسل يشارك في بطولته مروة عبد المنعم وسمير غانم ورجاء الجداوي والقصة من تأليف أماني ضرغام وإخراج أحمد أنور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي