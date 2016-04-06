بالصور: سماح أنور بدون مكياج بجوار غادة عبد الرازق.. جرأة أم ثقة؟

باغتت النجمة سماح أنور كل متابعيها على "إنستقرام"، ونشرت صورتين لها بدون مكياج، الأولى للاشادة بنجمة مسلسلها الجديد "الخانكة"، الفنانة غادة عبد الرازق، والثانية بدء الترويج للعمل المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2016.

النجمة المصرية بدت ملامحها أكبر من عمرها الحقيقي بكثير، وكتبت تعليقاً على صورتها الأولى مع النجمة غادة عبد الرازق: اخف روح... ملكة قلبي انا... Number one غادة عبد الرازق و الخانكة في رمضان.

واكتفت في تعليقها على الصورة الثانية بكتابة الخانكة رمضان 2016، مع تلقى التهاني وأمنيات التوفيق، وهو ما تكرر سابقاً أثناء الإعلان عن مشاركتها النجمة التونسية لطيفة بطولة مسلسل "كلمة سر".