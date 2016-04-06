بالفيديو والصور.. زوجة مدرب سباحة مصاب: زوجى فى غيبوبة ويحتاج لأكثر من عملية

حالة من الحزن والأسى والمرارة تعيشها أسرة مدرب السباحة إبراهيم فتحى محمد، والذى أصيب فى حادث تصادم دراجة بخارية أدت لإصابته بكسور فى أماكن متفرقة وغيبوبة داخل إحدى المستشفيات.>وقالت زوجة إبراهيم فتحى محمد، "زوجى إبراهيم دخل فى حالة غيبوبة بعد إصابته فى حادث تصادم دراجة بخارية وتم نقله لمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقال التقرير الطبى الخاص بالعظام تحت اشراف الطبيب المعالج الدكتور سمير الملا، أظهر إصابته بكسر فى عظمة الفخذ الأيمن وكسر أعلى عظمة الفخذ اليسرى وكسر بعظمتى الساق اليمنى مفتوح وكسر مستقر بالحوض وتم عمل اسعافات أولية للكسور وجبائر وشدات لحين استقرار حالته، والمريض محجوز بالرعاية المركزة لعدم استقرار حالته العامة.

وأوضح التقرير الثانى الخاص بالمخ، أن المريض أصيب بانخفاض فى درجة الوعى وارتشاح بنسيج المخ وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى بالرعاية المركزة وأعراض ما ببعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس، وبعد عمل الأشعة السينية والمقطعية على الصدر تبين عدم وجود تجمع هوائى أو سائلى ووجود كدمات بالصدر.

وأضافت الزوجة، "عندما طلبنا من الأطباء نقله لمستشفى حكومى لارتفاع تكلفة العلاج قالوا لنا ما ينفعش ننقله من المستشفى لأنه على تنفس صناعى وفى حالة غيبوبة ونقله يعرضه للخطر، مؤكدة أن صاحب الحادث محدش سأله وحر طليق".

وقالت، "إن تكلفة اليوم فى المستشفى بـ3 آلاف جنية دون العلاج وبالعلاج يتعدى 5 آلاف جنية، كما أن زوجى يحتاج لعدة عمليات فى الحوض والساق وأسفل الركبة ومشط القدم تصل أكثر من 50 ألف جنية، مؤكدة زوجى عاجز ومش هيرجع زى الأول وعندى ولد وبنت ومش عارفة أربيهم إزاى وعايزة وزارة الصحة تعالجه".

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