التربية : تفعيل نظام الحضور و الإنصراف للعاملين بالمدارس و رياض الأطفال

دوام العالمين في رياض الأطفال من الثامنة صباحاً وينتهي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً

دوام العاملين في مدارس الحلقة الأولى بنين في تمام الساعة السابعة والربع وينتهي الساعة الواحدة والنصف ظهراً

دوام العالمين في مدارس الحلقة الأولى بنات الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة الثانية والربع ظهراً

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستبدأ تفعيل نظام الحضور والانصراف للعاملين في المدارس الحكومية ورياض الأطفال، وفق المواعيد الجديدة، بدء من الفصل الثالث للعام الدراسي الجاري، مؤكدة أنها انتهت من تركيب أجهزة البصمة اليدوية في المدارس، كما أتمت تبصيم غالبية العاملين فيها من المعلمين والإداريين، وذلك وفق تعميم رسمي حصلت "البيان" على نسخه منه.

ووضعت الوزارة برنامجاً زمنياً لتفعيل النظام الجديد، يتضمن عقد لقاءات مع مديري القطاعات المدرسية للتعريف بالنظام، والتوعية بأهمية النظام الجديد، وتطبيق النظام على القطاعات المدرسية بالتوالي، بحيث يبدأ في القطاع المدرسي " أ " في تاريخ 10 أبريل المقبل، فيما يفعل في القطاعين " ب " و " ج " بدء من تاريخ 17 من أبريل الجاري، ويفعل في القطاعين " د " و " ه " بدء من تاريخ 24 من أبريل المقبل .

ووفقاً لأوقات الدوام المعتمدة وفق النظام الجديد، يبدأ دوام العالمين في رياض الأطفال في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، فيما يبدأ دوام العاملين في مدارس الحلقة الأولى بنين في تمام الساعة السابعة والربع، وينتهي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ويبدأ دوام العالمين في مدارس الحلقة الأولى بنات الساعة الثامنة صباحاً ، وينتهي الساعة الثانية والربع ظهراً .

وفيما يتعلق بمدارس الحلقة الثانية والثانوية بنين يبدأ دوام العاملين بها في تمام الساعة السابعة والربع صباحاً، وينتهي الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهراً، وبخصوص الحلقة الثانية والثانوية بنات، يبدأ دوام العاملين فيها الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي الساعة الثالثة وخمس دقائق ظهراً .

وأكد التعميم أن دوام العاملين في كل مرحلة بعد الوقت المحدد يعتبر دواماً متأخراً، كذلك الخروج قبل الموعد المحدد خروجاً مبكراً.

وكانت الوزارة قد جهزت البنية التحتية لتطبيق مشروع البصمة الإلكترونية الجديد في الميدان التربوي، وبدأت منذ مطلع العام الدراسي الحالي 2015-2016 بتسجيل بيانات وبصمات جميع المعلمين والإداريين ومديري المدارس في جميع المدارس الحكومية، من خلال وحدة تقنية المعلوم.

ودعت الوزارة العالمين الذين قد يواجهون أية صعوبات فنية في تفعيل النظام بالتواصل مع مركز الاتصال على رقم 80051115، وفي حال عدم قدرة الموظف على تفعيل البصمة عليه إعلام مركز الاتصال في الوزارة ومن ثم تسجيل السبب في خانة التبريرات في نظام الحضور والانصراف، واعتمادها من قبل مدير المدرسة، ويتحمل الموظف المسؤولية كاملة في حالة عدم التبليغ عن ذلك العطل .

و من خلال هذا المشروع، سيصبح دوام الكادر التدريسي والإداري في المدارس مربوطا بشكل مباشر مع الوزارة، بدلاً من أن يتم تسجيل الدوام بشكل يدوي على النظام الإلكتروني من قبل مدراء المدارس.

وأكدت إدارات مدرسية - تحفظت على ذكر اسمائها- أن الدوام كان سابقا للهيئة التدريسية مرنا اذ يمكن للمعلم الانصراف بعد بداية الحصة الأخيرة اذا لم يكن لديه حصه أو عمليه اشراف وذلك في الحلقة الثانية و الثانوية، وفي أيام الإمتحانات كان من الممكن انصرافه طالما لم يكن لديه أي ارتباط مع الكنترول، فضلا عن تخصيص يوم للتدريب اسبوعيا لكل مادة ، وكان يتم السماح لهم بالانصراف كنوع من التسهيل من الادارات المدرسية.

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