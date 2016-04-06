مصرع وإصابة 20 في حادث تصادم بطريق العين السخنة

مراسل «ONA»:

وقع مساء اليوم الاربعاء ، حادث إنقلاب ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة بعد الكارته بـ 5 كيلو ، في الساعة السادسة مساءً و57 دقيقة ، وأسفر الحادث عن حالة وفاة و11 مصاب يتراوح إصابتهم بين كسور وجروح قطعية وبين إشتباه ما بعد الارتجاج .

و قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية في تصريح صحفي، أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لإسعاف المصابين وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج وبلغت نسبة إستجابة سيارات الاسعاف للحادث 8 دقائق فقط من وقوع الحادث حتى وصول سيارات الاسعاف فى الساعة 7 و5 دقائق.

وأشار الي أن حادث إنقلاب ميكروباص آخر، وقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوى إتجاه القاهرة بالكيلو 56 أمام مصنع السكرفى تمام الساعة السابعة و52 دقيقة، أسفر عن 8 حالات إصابة تم نقلهم لمستشفى العامرية لتلقى العلاج ، مضيفا الي أنه تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لاسعاف المصابين .