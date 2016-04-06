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«ويكيليكس»: الحكومة الأمريكية ومليادير يهودي مولا «وثائق بنما» للهجوم على روسيا

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Untitled-1قال موقع التسريبات الشهير “ويكيليكس”، الأربعاء، إن الأمريكية هى من وراء فضيحة تسريب “وثائق بنما”.

 وذكر الموقع، عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن الحكومة الأمريكية والملياردير اليهودي جورج سوروس، هم من قاموا بتمويل مباشر لكشف وثائق بنما، موضحًا أن الهدف من الوثائق هو هجوم موجه ضد روسيا وتحديدًا ضد رئيسها فلاديمير بوتين.

وأضاف الموقع: “أعد مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد هجوم “أوراق بنما” ضد بوتين، ويستهدف هذا الهجوم روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، ويتم تمويلها من وكالة “يوسايد” (وكالة التنمية الدولية الأمريكية) وسوروس”.

 وتابع الموقع: “ربما يقوم المشروع الأمريكى لرصد الجريمة المنظمة والفساد بعمل جيد، لكن حصوله على تمويل مباشر من الحكومة الأمريكية لشن هجوم “أوراق بنما” على بوتين، يثير شكوكا حول نزاهته”.

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