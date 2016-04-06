«الأعلى للقضاء» يرفض نقل محاكمة «مبارك» خارج دار القضاء العالي

مراسل «ONA»:

أكد المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ستكون بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي في وسط القاهرة .

ونفي الشوربجي في تصريح صحفي اليوم، ما تردد من أخبار حول إنتقال المحاكمة الي مكان أخر خارج مبنى دار القضاء العالي.

وأوضح، أن مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، رفضا بشكل قاطع الإنتقال إلى مكان أخر خارج دار القضاء العالي، بعد أن طلبت وزارة الداخلية نقل المحاكمة لمكان أخر بعيدا عن دار القضاء العالي لتعذر نقل “مبارك” إليها.

وعن قانونية عقد المحكمة دون حضور «مبارك» للجلسة، فعلق نائب رئيس محكمة النقض قائلاً «المحكمة وشأنها في هذا الأمر».