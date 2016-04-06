أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر #ليلة_الأبطال - أرنولد يسجل الثاني في مدريد.. رابيو يتقدم للفريق الفرنسي والعارضية تمنع السلطان من التعزيز

Google+ Print
مباشر #ليلة_الأبطال - أرنولد يسجل الثاني في مدريد.. رابيو يتقدم للفريق الفرنسي والعارضية تمنع السلطان من التعزيز مباشر #ليلة_الأبطال - أرنولد يسجل الثاني في مدريد.. رابيو يتقدم للفريق الفرنسي والعارضية تمنع السلطان من التعزيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فولفوسبورج وريال مدريد، وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

- تعرف على تشكيل فريقي فولفسبورج وريال مدريد والتغطية الحية للقاء من هنا

- تعرف على تشكيل فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والتغطية الحية للقاء من هنا

---------------------------------------------------

فولفسبورج x ريال مدريد

---------------------------------------------------

باريس سان جيرمان x مانشيستر سيتي

---------------------------------------------------

أحداث اللقاء

فولفسبورج x ريال مدريد

ق57: عرضية مقوسة من مارسيلو مرت من فوق الدفاع الألماني حولها رونالدو برأسه لكن مرت بعيدة عن الثلاث خشبات.

ق25: عرضية من برونو هنريكي حولها أرنولد مباشرة في الشباك.

ق18: ريكاردو رودريجيز سدد ركلة جزاء في شباك نافاس.

ق2: تمريرة من بنزيما داخل منطقة الجزاء سددها رونالدو في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على الدون.

---------------------------------------------------

باريس سان جيرمان x مانشيستر سيتي

ق60: رأسية من كافاني تصدى لها جو هارت وارتدت لرابيو الخالي من الرقابة في مواجهة المرمى، واللاعب الفرنسي وضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي.

ق50: تمريرة طولية رائعة من دي ماريا لكافاني يلعبها عرضية وظهره للمرمى تصل لإبرا الذي يلعب رأسية بجوار مرمى جو هارت.

ق41: خطأ فادح من فريناندو بعد أن مرر الكرة بشكل خاطيء، ضغط إبراهيموفيتش على اللاعب ووضع قدمه في الكرة للتحول في الشباك.

ق35: تمريرة من فيرناندو في الجبهة اليمنى تسلمها دي بروين وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة قوية في شباك الفريق الفرنسي.

ق25: تمريرة طولية اخترقت دفاع السيتي، تسلمها إبراهيموفيتش وتقدم نحوو المرمى منفردا بجو هارت، لكن السويدي سدد الكرة بشكل غريب فوق العارضة.

ق14: إبراهيموفيتش سدد الركلة على يمين جو هارت، لكن الحارس الإنجليزي تصدى للكرة بشكل رائع.

ق12: ركلة جزاء لسان جيرمان بعد أن تمت عرقلة ديفيد لويز من جانب سانيا داخل منطقة الجزاء.

ق1: أجويرو مر من المدافع لويز والأخير ارتكب مخالفة لإيقاف اللاعب الأرجنتيني، والحكم أشهر البطاقة الصفراء للأول.

---------------------------------------------------

تفاعل معنا عبر تغريداتك من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع