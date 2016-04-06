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مش بس أبيض وبنى... 7 فوائد لا تعرفها عن الأرز الأسود

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مش بس أبيض وبنى... 7 فوائد لا تعرفها عن الأرز الأسود مش بس أبيض وبنى... 7 فوائد لا تعرفها عن الأرز الأسود
بالتأكيد سمعت عن الأرز الأبيض والأرز البنى، ولكن يوجد نوع آخر من الأرز "مظلوم"، وقلما تسلط التقارير الطبية الضوء عليه، على الرغم من أنه يتفوق عليهما من حيث القيمة الغذائية، ويعرف باسم "الأرز الأسود"، ويتمتع هذا الطعام الرائع بفوائد مثيرة ويحتوى على تركيزات أعلى من الألياف وكميات أقل من الكربوهيدرات.

7 فوائد لا تعرفها عن الأرز الأسود (1)

فوائد الأرز الأسود


>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على بعض فوائد الأرز الأسود، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى "nutritionsecrets"، وتشمل:

1. يتفوق الأرز الأسود فى قيمته الغذائية على أنواع الأرز الأخرى، كما يحتوى على قدر أقل من السعرات الحرارية، وتحتوى نخالة الأرز الأسود على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل مركب " anthocyanin" وفيتامين "هـ".

2. يساهم فى مكافحة الالتهابات، لذا فهو الخيار المفضل لمرضى السكر والتهابات المفاصل والسرطان نظرا لاحتوائه على مادة "C3G".

7 فوائد لا تعرفها عن الأرز الأسود (2)

3. يساهم فى التمتع بالوزن الصحى لأنه غنى بالألياف، ويجعلك تشعر بالشبع سريعا ويخفض الشعور بالجوع.

4. يحمى قلبك: كشف دراسة نشرت بمجلة التغذية الأمريكية أن الأرز الأسود يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويزيد من مرونتها.

7 فوائد لا تعرفها عن الأرز الأسود (3)

5. يلعب الأرز الأسود دورا رائعا فى تعزيز صحة الكبد، كما يقلل مستويات الثلاثية والكولسترول الكلى، وبالتالى يعتقد العلماء أنه قد يساهم فى الحد من فرص الإصابة بالكبد الدهنى.

6. يعزز وظائف الإدراك ويحسن الذاكرة والتركيز ويعزز القدرة على التعلم، لاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

7. يتمتع الأرز الأسود بفاعلية فى الحد من مكافحة السرطان والحد من انتشاره بالجسم، وبالأخص أورام الثدى، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالمجلة الطبية "Chemico-Biological Interactions".

7 فوائد لا تعرفها عن الأرز الأسود (4)

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