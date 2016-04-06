مجلس الوزراء: السعودية ستمول مشروعات سيناء التنموية بـ1.5 مليار دولار

أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهمية وقوة العلاقات المصرية السعودية ، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة بالسير فى إجراءات تمويل ميسر تقدمه السعودية لمصر بقيمة مليار ونصف المليار دولار، لعدد من المشاريع التنموية فى شبه جزيرة سيناء.

وقال القاويش فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن زيارة العاهل السعودى للقاهرة تؤكد علاقة الشراكة الثنائية وتدحض وترد على الأقاويل والشائعات المغرضة التى تشير إلى فتور فى العلاقات.

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