خلفان محمد الرومي في ذمة الله

توفي اليوم خلفان محمد الرومي شقيق معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ووالد معالي عهود الرومي وزيرة السعادة.

ونعى معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، في حسابه على تويتر ، الرومي قائلا" فقدت الإمارات ابنا من أبنائها البررة، حيث غيب الموت خلفان الرومي،المربي الفاضل والسياسي الحكيم والرجل المتواضع،مسيرة حافلة بالإنجازات.

وأضاف معاليه "خلفان الرومي وحياة مليئة بالإنجازات الوطنية،أحبه كل من عرفه ،نموذج جيل أعطى عمره للإمارات في مراحل التأسيس الصعبة،رحم الله أبا فيصل".

وسوف تقام صلاة الجنازة على الراحل غداً بمسجد الصحابة بالشارقة بعد صلاة الظهر.

> ‏

> ‏