من هو خلفان محمد الرومي؟

توفي اليوم خلفان محمد الرومي شقيق معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ووالد معالي عهود الرومي وزيرة السعادة.

تخرج الرومي في جامعة بغداد، ثم شارك في لجان التحضير لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أعضاء الوفد الذي قام بزيارة مجموعة من الدول العربية لشرح وجهة النظر لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الرومي عضواً في وفد الدولة الذي شارك في اجتماع جامعة الدول العربية لانضمام الدولة إلى عضوية الجامعة ومناقشة قضية احتلال جزر الإمارات.

وتدرّج في المناصب القيادية، فشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم، ثم تولى حقائب وزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الإعلام والثقافة.

وشارك الفقيد الراحل في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية.

وكان معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد نعى الرومي قائلا" فقدت الإمارات ابنا من أبنائها البررة، حيث غيب الموت خلفان الرومي، المربي الفاضل والسياسي الحكيم والرجل المتواضع، مسيرة حافلة بالإنجازات.

وأضاف معاليه "خلفان الرومي وحياة مليئة بالإنجازات الوطنية، أحبه كل من عرفه، نموذج جيل أعطى عمره للإمارات في مراحل التأسيس الصعبة، رحم الله أبا فيصل".

وسوف تقام صلاة الجنازة على الراحل غداً بمسجد الصحابة بالشارقة بعد صلاة الظهر.

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