ننشر نتيجة انتخابات المحامين فى شمال سيناء

أعلن المستشار محمد عبد الحميد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء، نتائج فرز صناديق الانتخابات على مقاعد النقيب والشباب والأعضاء.

وأسفرت نتيجة الفرز عن فوز محمود العيادى بمنصب نقيب النقابة الفرعية للمحامين، بعدد 214 صوتًا، وفاز بمقعد الشباب أحمد سالم سليمان بعدد 155 صوتًا.

وفاز بعضوية النقابة كل من سعيد محمد القصاص وإسلام فازوره حسن، وتامر محمد خليل، وعبد الحميد مصطفى، وتامر عبد الفتاح، وعلاء الدين عبد العليم، وأحمد سالم خيرى.

وشارك فى الانتخابات 349 من الأعضاء المقيدين ولهم حق التصويت، وعددهم 471 عضوًا، وأكد رئيس اللجنة، أن الانتخابات مرت دون أى عقبات.

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