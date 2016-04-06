ارجع لقديمك.. الكتابة اليدوية تجعلك أكثر تركيزا وذكاء

أجهزة الكمبيوتر المحمولة والتطبيقات جعلت القلم والورقة من الآثار القديمة التى عفا عليها الزمن، ولكن كشفت دراسة علمية حديثة أن الكتابة اليدوية تزيد من مستوى التركيز والاهتمام بالمواد الدراسية وتعزز التعلم.

ووجد الباحثون من جامعة برنستون وجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس أن الطلاب الذين دونوا ملاحظات مكتوبة بخط اليد عموما تفوقوا عن الطلاب الذين كتبوا ملاحظاتهم عن طريق الكمبيوتر.

ووفقا للموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News” فتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الذين اتبعوا نظرية الكتابة العادية بالقلم احتفظوا بالمعلومات لفترة أطول، وفهموا الأفكار الجديدة أسرع من هؤلاء الأطفال الذين يستخدمون الوسائل الحديثة.

وقال أستاذ علم النفس التربوى كينيث كيويرا فى جامعة نبراسكا فى ولاية لينكولن، إن الكتابة تثير الخلايا العصبية فى الدماغ، حيث أنها عملية ديناميكية للغاية.

وأضاف عالم النفس المعرفى مايكل فريدمان فى جامعة هارفارد، أن مبتكر القلم الحبر حصل على براءة اختراع فى عام 1827، كما حصل مبتكر قلم الحبر الجاف، على براءة اختراع فى عام 1888، لافتا إلى أن الكتابة العادية بالأقلام لا تنتهى ولها العديد من الفوائد أبرزها تقوية الذاكرة.

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