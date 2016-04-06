مباشر #ليلة_الأبطال - أرنولد يسجل الثاني في مدريد.. السلطان يتعادل سريعا

قد تظن أن ليلة الأربعاء ستشهد أول لقاء رسمي بين أغنياء أوروبا الجدد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، إلا أنهم قد التقيا من قبل أن تتدفق الأموال الإماراتية والقطرية في خزائن الفريقين.

الفريقان التقيا في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) عندما كان دور المجموعات يعقد على دور واحد بين خمسة فرق.

مباراة 3 ديسمبر 2008 انتهت بالتعادل السلبي، وضمت فقط 3 لاعبين مازالوا يرتدون قمصان سيتي.

سيتي كان قد اشتراه ملاكه الإماراتيين الحاليين في نفس العام، إلا أنه لم يكن قد وصل لأن يكون عملاقا في سوق الانتقالات.

كيف كانت تشكيلة الفريقين؟

مانشستر سيتي

بداية من مانشستر سيتي، صاحب الأرض في مواجهة 2008 وضيف مواجهة ليلة الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كان يحرس مرماه في هذه المواجهة الحارس الذي سيغيب عن مواجهة الليلة للإصابة جو هارت.

أمامه خط دفاع مكون من الظهير الأيمن بابلو زاباليتا الذي قد يكون موجودا في تشكيل المدرب التشيلي مانويل بيللجريني الليلة، بجانبه الأيرلندي ريتشارد دان (اعتزل عقب فترتين في كيو بي آر وأستون فيلا) وتال بن حاييم (يلعب في مكابي تل أبيب حاليا) وخافيير جاريدو ظهير لاس بالماس حاليا.

وسط الملعب ضم قلب الدفاع المصاب لسيتي حاليا فينسنت كومباني، ولاعب وسط ستوك سيتي ستيفن أيرلند، وإيلانو البرازيلي الذي لعب في أندية عديدة قبل الاستقرار في سانتوس البرازيلي.

أما هجوم المدرب مارك هيوز، فضم دانييل ستاريدج، الذي نشأ في سيتي قبل الانتقال إلى تشيلسي ومنه إلى ليفربول.

بجانب ستاريدج كان هناك برازيليا آخر، هو جو، الذي يتواجد حاليا في جيانجسو الصيني.

أما ثالث المهاجمين فكان داريوس فاسل، الذي لعب لسيتي وأستون فيلا وليستر سيتي قبل الاعتزال في يناير الماضي.

احتياطي سيتي ضم كل من كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، بجانب أسماء مثل شلوم لوجان والبرازيلي جلوبر وديتمار هامان وفيليبي كايكيدو والزيمبابوي بينجاني وتشاد إيفانز.

باريس سان جيرمان

حرس مرمى باريس سان جيرمان في هذا اليوم الحارس ميكائيل لاندرو الذي اعتزل عام 2014 بعد أن لعب لناديي ليل وباستيا.

الظهير الأيمن كان سامي تراوري، وهو بلا نادي منذ نهاية موسم 2008. بجانبه كان زومانا كامارا الذي يساعد لوران بلان حاليا كمدرب لنفس الفريق وجريجوري بوريلون الذي يلعب لأنجيه في الدوري الفرنسي حاليا.

النجم الأبرز في دفاع باريس سان جيرمان كان مامادو ساخو قلب دفاع ليفربول حاليا.

أما خط وسط باريس سان جيرمان، فضم نجمين شهيرين، هما كلود ماكاليلي وجيروم روتين الذي كان نجما لفريق موناكو الذي حل ثانيا في دوري أبطال أوروبا 2004.

اللاعبين الآخرين في خط الوسط كانا فابريس بانكرات الذي اعتزل في 2014 بعد رحلة ضمت ريال بيتيس وسوشو ونيوكاسل وأيك لارناكا ونانت، وجيريمي كليمينت الذي يلعب لسانت إتيان حاليا.

هجوم باريس سان جيرمان ضم الفرنسي بيجوي لويندولا الذي اعتزل في 2014 بعد مزاملة تييري هنري في نيويورك ريد بولز، والصربي الأسطوري ماتيا كيزمان الذي اعتزل في 2012.

دكة باريس سان جيرمان ضمت أسماء مغمورة، مثل الحارس إبولا أديل والظهير سيارا والمهاجم جيلارم أورو ولاعبا الوسط لاريس مابيالا وجراندي نجوي، بجانب المدافع سيلفان أرماند.

النجم في دكة فريق العاصمة الفرنسية كان لودوفيك جيولي، الذي لعب لبرشلونة بين 2004 و2007 بعد أن كان زميلا لروتين في فريق موناكو وصيف دوري الأبطال.

في النهاية، تأهل الفريقان للدور التالي ووصل باريس سان جيرمان لدور الثمانية قبل الخروج أمام دينامو كييف فيما خرج سيتي من نفس الدور على يد هامبورج الألماني.