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رئيس الزمالك: يجب أن نفوز على مولودية بجاية بثلاثية

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رئيس الزمالك: يجب أن نفوز على مولودية بجاية بثلاثية رئيس الزمالك: يجب أن نفوز على مولودية بجاية بثلاثية

دافع سمير محمود عثمان حكم مباراة المصري البورسعيدي وسموحة عن موقفه، بعدما أعلن إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق البورسعيدي نيته مقاضاته بتهمة التشهير.

وفاز سموحة على المصري بهدف في الجولة الـ23 من الدوري، في مباراة شهدت اعتراضات من جانب الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن على الحكم.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام وإبراهيم حسن 4 مباريات بعد تقرير حكم المباراة. ( تعرف على العقوبات )

وقال سمير عثمان لـFilGoal.com: "كتبت ما يمليه علي ضميري في تقريري للمباراة، ولم يتدخل أحد أو يفرض علي ما كتبته".

وتابع "كما أنني لم أسرب التقرير، فأنا لا أرسله في ورقة مكتوبة ولكن عبر البريد الإلكتروني".

وقرر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التحقيق في تسريب تقرير إدانة التوأم. ( اقرأ تصريحاته )

عن ذلك، قال سمير عثمان: "لا تعليق على ما صرح به رئيس الاتحاد بتحويل الأمر للتحقيق".

وأكمل الحكم "لم أقل اخرس لحسام حسن كما يزعم، فلو قلتها لشخص عادي لن أضمن رد فعله فما بالك بحسام حسن".

وأتم "بالعكس، دائما أطلب من الحكم الرابع في محاضرة قبل المباراة ألا ينادي على الأجهزة الفنية إلا بكلمة (حضرتك)".

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