مصطفى حجي يختار لـ في الجول: أصعب مدافع ومهاجم واجههم أمام مصر

من هو أصعب مدافع ومهاجم واجههم مصطفى حجي أسطورة كرة القدم المغربية؟ لاعب أستون فيلا وسبورتنج لشبونة السابق يجيب لـFilGoal.com.

وكان حجي قد تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com في حوار كامل عن حلمه بالتدريب في مصر وعن حبه لمحمد أبو تريكة، وإشادته بمحمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وأجاب المدرب المساعد بمنتخب المغرب عن من هو أصعب مدافع واجهه ضد منتخب مصر وأجاب"هاني رمزي".

وأضاف"هو كان مدافع قوي وليس من السهل المرور منه".

أما عن أصعب مهاجم فرد أيقونة كرة القدم المغربية"حسام حسن بالطبع".

وأتم"حسام كان من اللاعبين الرائعين للغاية وكان يستطيع التسجيل من أي فرصة".