استقالة عضو لجنة القيم بالفيفا بسبب أوراق بنما

تقدم خوان بيدرو دامياني عضو لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم باستقالته يوم الأربعاء على خلفية تورطه في تسريبات أوراق بنما الخاصة بشركة (موساك فونسيكا) للخدمات القانونية.

وكانت عدد من الأوراق المسربة قد كشفت أن دامياني ومكتبه القانوني قد عملوا مع 7 شركات خارجية مرتبطة بـ إيوجينيو فيجويريدو نائب رئيس الفيفا السابق والمتهم بقضايا احتيال وغسيل أموال في الولايات المتحدة المريكية.

وحسب ما ورد بصحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن البيان الإعلامي الخاص باستقالة دامياني لم يكشف عن أية معلومات أخرى عن الفيفا وطريقة التحقيقات الجارية حول تلك الأوراق.

ويعمل دامياني مع شركة في نيفادا مرتبطة برجل الأعمال الأرجنتيني هوجو ماريانو جينكيس المتهم في قضايا رشوة، وأوضحت الوثائق أيضا أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عمل معهما.

وكانت لجنة القيم والأخلاقيات في الفيفا قد أوردت في وقت سابق أنها بصدد فتح تحقيق مع أحد أعضائها ويبدو أن النتيجة كانت استقالة دامياني.