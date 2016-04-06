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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية

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مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية
لقى مواطن مصرعه، وأصيب 8 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية – العين السخنة بالسويس، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق القطامية، وتم إزالة آثار الحادث من الطريق.

وتجرى حاليًا عمليات جراحية لاثنين من المصابين، وتم نقل جثة متوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام، فيما أكدت المعاينة الأولية لمكان الحادث، أن انفجار الإطار الأمامى للسيارة الميكروباص تسبب إلى تعرضها للانقلاب بالطريق.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس، وجارى التحقيق بالنيابة العامة والاستماع لأقوال الشهود.

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