"وزير الصناعة": بناء 3 مدن حول العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم توسعة 3 موانئ بجانب بناء 3 آخرين، على محور قناة السويس، بالإضافة إلى بناء 3 مدن جديدة حول العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف قابيل فى مؤتمر صحفى، على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن الحكومة تعمل على إقرار العديد من التشريعات لتسهيل مناخ الاستثمار، أبرزها مشروع لتقليل إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من شهر، بجانب فتح الاستيراد المباشر للأجانب من مصر.

-وزير الصناعة: الحكومة حريصة على تعزيز مكانة مصر كمحور استثمارى هام

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