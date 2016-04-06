البشير: لم نعارض ترشيح مصر لـ«أبو الغيط» أمينا للجامعة العربية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، أن بلاده لم تعارض ترشيح مصر وزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال البشير، خلال حوار أجراه اليوم مع وكالة “سبوتنك” الروسية، ردًا على سؤال ” لماذا اعترض الخرطوم على تعيين أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية؟ “: “لم نعارض ترشيح أبو الغيط، ولكننا عارضنا انتخاب الأمين العام برأي الأغلبية، وهو أمر على مناف لميثاق جامعة الدول العربية، الذي ينص على انتخاب الأمين العام عن طريق الموافقة بالإجماع”.

وأضاف الرئيس السوداني أنه كانت هناك دول أعضاء أخرى كانت معارضة لترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق، وأن بلاده أقنعتهم لتغيير رأيهم في سبيل التوصل إلى توافق رغمًا عن التحفظات.

واختار وزراء خارجية جامعة الدول العربية، في 10 مارس الماضي، السفير أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلفا للأمين العام الحالي الدكتور نبيل العربي الذي تنتهي ولايته هذا العام.

يذكر أن أنباء تواترت حول معارضة السودان وقطر لترشح أبو الغيط أمينا عامًا للجامعة لخلافة العربي، حيث طالبت الدوحة آنذاك بتأجيل التصويت على اختيار الأمين العام لمدة شهر، وهو ما رفضته مصر وقتها.