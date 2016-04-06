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الجمعة..جيهان منصور تستضيف مستشار الحزب الديمقراطى الأمريكى

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الجمعة..جيهان منصور تستضيف مستشار الحزب الديمقراطى الأمريكى الجمعة..جيهان منصور تستضيف مستشار الحزب الديمقراطى الأمريكى

مراسل «ONA»:

تستضيف الإعلامية جيهان منصور، «سابا شامى» عميد الديمقراطيين العرب والمستشار فى الحزب الديمقراطى الأمريكى لأكثر من ٣٠ عاماً، يوم الجمعة المقبل ، ببرنامج «من أمريكا» علي شاشة «النهار» ، في الساعة السابعة مساءا.

ويتحدث «شامى»عن فرص المرشح عن الحزب الديمقراطى السيناتور«بيرنى ساندرز»، التى أصبحت تتصاعد أمام منافسته العتيدة فى الحزب وزيرة الخارجية السابقة «هيلارى كلينتون»، ولماذا يحظى «ساندرز» بتأييد عدد كبير من أفراد الجالية العربية الأمريكية ؟ وفرص مواجهته «دونالد » و«تيد كروز» فى حال فوزه بترشيح الحزب الديمقراطى فى مؤتمر الحزب المقرر فى يوليو المقبل .

 «شامى» هو أمريكى من أصول عربية ، وله باع طويل فى تفعيل دور العرب الأمريكيين وتوصيل صوتهم إلى الكونجرس والسياسيين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى أمريكا.

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